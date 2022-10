Turkulaislehden toimitus kanteli omasta päätoimittajastaan JSN:lle

– Kyllä se mielestäni on selkeästi päätoimittajan asia päättää, montako juttua yhdestä asiasta tehdään.

JSN:n Hyvösen mukaan on erittäin harvinaista, että toimitus tekee kantelun päätoimittajastaan. Harvinaista on myös se, että kantelu koskee julkaisematonta juttua.

Hyvönen toteaa, että päätoimittajalla on suuri päätäntävalta sisällön suhteen.

– On hyvä, että saadaan myös alan sisäistä keskustelua tästä päätäntävallasta. Ajattelin, että tämä on syytä viedä neuvoston käsittelyyn, koska tämä on aika poikkeuksellinen tilanne.