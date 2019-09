Turkulainen Taawi-pupu pääsi Guinnesin ennätysten kirjaan – maailman taitavin kani osaa yli 30 temppua

Siilinjärvi sai viikon aikana tukun Eurojackpot-miljonäärejä, mutta Turku on saanut uuden maailmanmestarin. Hänen nimensä on Taawi ja hänellä on ikää neljä vuotta. Uudessa Guinnesin ennätysten kirjassa hänet on kruunattu maailman lahjakkaimmaksi kaniksi.