Turkissa 17 ihmistä vangittu epäiltynä Istanbulin pommi-iskusta

Turkin hallinnon mukaan iskun takana on Kurdistanin työväenpuolue (PKK), joka itse on kiistänyt osallisuutensa.

Toistaiseksi yksikään taho ei ole julistautunut iskun tekijäksi, mikä on Turkissa herättänyt kysymyksiä ja kirvoittanut salaliittoteorioita liittyen Turkin lähestyviin vaaleihin.

Pääepäiltynä syyrialaisnainen

Pommi-isku tehtiin vilkkaalla ostoskadulla Istanbulin keskustassa. Poliisin mukaan pääepäilty on syyrialainen nainen, joka jätti pommin sisältäneen laukun kadulle ja pakeni paikalta.

Poliisi löysi naisen nopeasti kodistaan Istanbulin syrjäisemmässä kaupunginosassa, jonne hän mediatietojen mukaan oli ajanut taksilla iskun jälkeen. Nainen on poliisin mukaan tunnustanut jättäneensä pommin sisältäneen laukun iskupaikalle.

Syyrialaisnainen on sanonut kuulusteluissa liittyneensä PKK:hon poikaystävänsä kautta ja että he ovat sittemmin eronneet.

Kysymyksiä on herättänyt kuitenkin muun muassa se, että nainen on ylittänyt rajan Turkkiin sellaisesta osasta Syyriaa, joka on Turkin tukemien kapinallisjoukkojen hallinnassa.