Istanbulin iskussa yhdistyvät Turkin närästyksen kohteet – tutkija hämillään: "Miten ne kaikki voivat olla tässä samassa kuviossa?"

Turkin sisäministeri Süleyman Soylu ilmoitti aikaisemmin tänään, että PKK olisi ollut syypää iskuun. PKK:n mukaan se ei iske suoraan siviileihin eikä hyväksy siviileihin kohdistuvia iskuja. Asiasta kertoi Firat-uutispalvelu, jolla on läheiset yhteydet PKK:hon.

– Väkisin tulee mieleen, että miten ne voivat kaikki olla tässä samassa kuviossa mukana. Toki se on mahdollista, Alaranta sanoi.

Turkki kieltäytyi tänään vastaanottamasta Yhdysvaltain lähettämiä surunvalitteluviestejä pommi-iskusta, koska myös Yhdysvaltojen on mielletty olevan osallinen iskuun. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan kun on toistuvasti syyttänyt Yhdysvaltoja aseiden toimittamisesta Pohjois-Syyrian kurditaistelijoille.

Joku muu äärijärjestö iskun takana?

– Turkki on onnistunut siirtämään PKK:n vastaisen taistelun aika pitkälti rajojensa ulkopuolelle, Syyriaan ja Irakiin. Jos se on PKK:n tekemä isku, niin sillä todennäköisesti halutaan näyttää, että PKK:lla on kyky horjuttaa turvallisuuden tunnetta iskemällä Turkin sisällä näyttävästi, Alaranta sanoi.