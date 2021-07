Turkin uskotaan kaapanneen lukuisia Gülen-liikkeen jäseniä laittomasti ympäri maailmaa

– Kirgisian hallituksella on velvollisuus tutkia Inandin katoaminen, etsiä missä tämä on ja varmistaa, että hän on turvassa ja että häntä ei ole viety laittomasti Turkkiin, sanoi kesäkuun alussa ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchin Keski-Aasian asiantuntija Syinat Sultanalieva.

Kosovossa tiedustelupalvelun ex-johtaja joutui oikeuden eteen vehkeilystä Turkin kanssa

Osa valtioista on joutunut seuraamaan vierestä, kun Turkki on kidnapannut itselleen epämieluisia henkilöitä niiden maaperältä.

Apuna vaikutusvalta ja korruptio

– Kuten ympäri Kaakkois-Eurooppaa, Turkki on tärkeä taloudellinen pelaaja Moldovassa. Lisäksi Moldova on valitettavan tunnettu suuresta korruption määrästään, pohti Freedom Housen asiantuntija Nate Shenkaan Lähi-itään erikoistuneelle Al-Monitor verkkolehdelle.

Se, että epäiltyjä gülenistejä on "noudettu" näistä maista, liittyy myös yksinkertaisesti siihen, että liike on toiminut kyseisissä maissa aktiivisesti aikana, jolloin Turkin valtapuolue AKP ja Gülen-liike tekivät tiivistä yhteistyötä.

Myös Trumpin neuvonantajan epäiltiin pyrkineen auttamaan Turkkia Gülenin nappaamisessa

Liike saa vähän sympatiaa

Syy tähän on se, että Gülen-liike teki alkuaikoina tiivistä yhteistyötä Erdoganin hallinnon kanssa ja sen on katsottu auttaneen itsevaltaisuudesta syytetyn presidentin valtaannousua.

– Monille progressiivisille ihmisille Gülen on syypää siihen, miksi Turkin ihmisoikeustilanne on mitä on. Liikkeen jäsenten rooli poliittisissa oikeudenkäynneissä ja oikeusvaltion tuhoamisessa ennen vuotta 2013 on heille katkeruuden aihe. Liikkeen katsotaan epäonnistuneen käsittelemään rooliaan tässä ja vallankaappausyrityksessä, sanoo Turkkiin perehtynyt apulaisprofessori Howard Eissenstat St.Lawrencen yliopistosta Al-Monitorille.