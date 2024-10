Kuollut kulttijohtaja kytkeytyi myös Suomen Nato-jäsenyyden jarruttamiseen

Salamyhkäinen kulttihahmo

Vaikutusvaltaisen saarnaajaimaamin verkostoon kuului enimmillään useita miljoonia seuraajia Turkissa sekä ulkoturkkilaisten joukossa.



Seuraajilleen Gülen oli kulttihahmo, joka parhaina vuosinaan vetosi ihailijoidensa tunteisiin itkunsekaisilla saarnoillaan.



Güleniä syytettiin Turkissa ensimmäisen kerran 90-luvun lopulla salajuonesta Turkin maallistuneen valtiojärjestyksen kumoamiseksi. Tämän jälkeen imaami pakeni Yhdysvaltoihin, jossa hän asui Pennsylvaniassa sijaitsevassa hulppeassa kartanossaan tarkoin vartioituna.



Huhut hänen kuolemastaan lähtivät liikkeelle Turkin medioissa jo aiemmin tänä syksynä, kun kartanon ympäristön huomattiin tyhjentyneen.



Jotkut ovat verranneet Gülenin liikettä katolilaiseen Opus Deihin, jolla on niin ikään jäseniä kymmenissä maissa ja jonka toimintaa on leimannut salamyhkäisyys.



– Hän oli kulttijohtaja, siitä ei ole epäselvyyttä, mutta sitä, oliko hän terroristijohtaja, emme tiedä varmasti, arvioi Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Toni Alaranta STT:lle.



Alarannan mukaan Turkissa vallitsee yhteisymmärrys siitä, että Gülenin liikkeen jäsenet olivat kytköksissä vallankaappaukseen, mutta siitä, oliko Gülen itse henkilökohtaisesti sen järjestänyt, ei ole todisteita.



– Gülen -liikkeestä on tehty paljon tutkimusta, ja on osoitettu, että heillä oli suuret poliittiset päämäärät, (mutta) Turkin kertomukseen siitä, mitä vallankaappauksessa tapahtui, jäi paljon mustia aukkoja, Alaranta sanoo.



Viimeisinä vuosinaan Gülen sairasti turkkilaismedioiden mukaan diabetesta ja kärsi munuaisten vajaatoiminnasta sekä etenevästä muistisairaudesta.



Suuren henkilökohtaisen vaikutusvaltansa vuoksi Gülenille ei ole selkeää seuraajaa. Verkoston tulevaisuudesta ei siis ole takeita, vaikka hänen seuraajansa ovat yhä hyvin organisoituneita.



Gülen-liikkeen jäseniä on vuosikymmenien aikana muuttanut tai paennut myös Suomeen, kuten muihinkin länsimaihin.