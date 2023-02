Turkin sisäministeri Yhdysvaltain suurlähettiläälle: "Vedä likaiset kätesi Turkista"

– Jos he haluavat antaa kuvan, että Turkki olisi epävakaa tai että Turkissa olisi terroriuhka, se ei sovi ystävyyden eikä liittolaisuuden henkeen, hän sanoi.



Suomen edustusto on pysynyt auki ja jatkanut normaalia työskentelyään tällä viikolla, suurlähetystöstä vahvistetaan. Suomen suurlähetystön tietojen mukaan konsulaattinsa sulkeneet useat länsimaat pitivät ne kiinni viikonloppuun asti. Konsulaattinsa sulkeneiden ainakin seitsemän maan joukossa oli muiden muassa Ruotsi, Britannia ja Saksa.



Muiden muassa Yhdysvallat oli varoittanut kansalaisiaan kulkemasta turistien suosimilla paikoilla Istanbulissa kohonneen terroriuhan vuoksi, mutta se piti auki konsulaattinsa, joka on jo vuosia aiemmin siirretty kauas keskustan ulkopuolelle juurikin turvallisuussyistä.