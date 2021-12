Turkin liiran historiallinen heikkeneminen teki turkkilaisista köyhiä –"Ihmiset ovat vihaisia"

Presidentin omintakeiset talousteoriat Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan on moneen otteeseen ilmaissut vastustavansa korkeita korkoja. Esimerkiksi vuonna 2018 hän ilmoitti pitävänsä korkoja "hyväksikäytön välineenä". Presidentin vakaumuksen uskotaan johtuvan osittain hänen konservatiivisen uskonnollisesta taustastaan. Erdogan tiettävästi pitää korkeita korkoja islamin oppien vastaisina. Presidentti neuvonantajineen haluaa pitää korkotason alhaisena, sillä he uskovat tämän lisäävän talouskasvua, luovan työpaikkoja ja vähentävän inflaatiota. Heikomman valuutan Turkin johto puolestaan uskoo houkuttelevan maahan ulkomaisia investointeja. Turkin keskuspankki – joka on viime vuosina joutunut entistä tiukemmin presidentin kontrolliin – on tästä syystä reagoinut Turkin liiran arvon heikkenemiseen laskemalla ohjauskorkoa entisestään. Erdoganin näkemykset ovat jyrkässä ristiriidassa taloustieteen yleisen näkemyksen kanssa. Kansainväliset asiantuntijat ovatkin toistuvasti varoittaneet epäkonventionaalisen rahapolitiikan päinvastoin lisäävän inflaatiota ja syövän turkkilaisten ostovoiman ja säästöt. Taloustieteilijät ovat myös huomauttaneet, ettei pelkkä heikko liira yksin riitä houkuttelemaan investointeja, jos maan hallituksen politiikkaa pidetään samaan aikaan ennalta-arvaamattomana ja valta on keskittynyt yhä enemmän yhden miehen käsiin. – Turkin valuuttakriisi on Erdoganin aikaansaannoksia, otsikoi esimerkiksi arvostettu talousalan lehti Financial Times Turkin tilannetta käsittelevän pääkirjoituksensa marraskuun lopulla. – Valuutan ongelmat heijastelevat lähes yksinomaan miehen (Erdoganin) yhä ailahtelevampaa päätöksentekoa ja hänen kontrolliaan Turkin näennäisesti itsenäisestä keskuspankista, kirjoituksessa todettiin.