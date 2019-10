Valkoinen talo Turkin hyökkäyksestä: "Huono idea"

Tuhannet siviilit joutuivat pakenemaan hyökkäyksen alta, kertoo Syyrian sotaa tarkkaileva järjestö Syrian Observatory for Human Rights. Ihmiset pakenivat muun muassa rajan tuntumassa sijaitsevasta Ras al-Ainin kaupungista.

– Erdogan on ilmoittanut noin 30 kilometrin vyöhykkeestä, joka yritetään luoda Turkin etelärajalle. Jos tästä oletuksesta lähdetään liikkeelle, sodankäynnillisiin periaatteisiin nojaten operaation pitäisi kestää 2–3 päivää sen jälkeen, kun maahyökkäys on alkanut.

Turkki on jo pitkään halunnut estää kurdialueen synnyn Syyrian-vastaiselle rajalleen. Turkin mukaan Syyrian kurdijärjestö YPG on uhka sen turvallisuudelle. YPG:llä on vahvat suhteet Turkissa toimivaan kurdien sissijärjestöön PKK:hon, jonka Turkki, EU ja Yhdysvallat ovat määritelleet terroristijärjestöksi. YPG ei ole kuitenkaan uhannut Turkkia suorilla hyökkäyksillä.