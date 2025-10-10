Joel Naukkarinen voitti rannikkosoudussa kaksi Euroopan mestaruutta – ja teki tempun perjantaina 1,5 tunnin sisään.

Los Angelesin vuoden 2028 olympialaista menestystä tavoitteleva Joel Naukkarinen saavutti ensin rannikkosoudun sekakaksikon Euroopan mestaruuden Eeva Karppisen kanssa. 1,5 tuntia myöhemmin Naukkarinen starttasi miesten yksikköön ja paahtoi EM-kultaa siinäkin. Mestaruudet tulivat rannikkosoudun kestävyysmatkalla Turkin Antalyassa.

Naukkarinen ja Karppinen kellottivat voittoajan 26.09,29 ja voittivat sekakaksikon ylivoimaisesti, liki puolella minuutilla ennen Hollannin Sjoerd Scheperiä ja Sona Hospersia.

– Valmistautuminen vuoden ajan Espanjassa on tuottanut todella paljon tulosta. Voitto tuntuu upealta, oli hienoa soutaa Eevan kanssa. Oli vahva tunne, että hallitsimme suorituksen jokaisella osa-alueella, Naukkarinen kommentoi.

Miesten yksikön hän taittoi sen jälkeen aikaan 28.19,97 ja pesi toiseksi soutaneen Espanjan Moreno Salvador Diazin vajaalla kahdeksalla sekunnilla.

– Yksikössä tiesin, että tulen pärjäämään hyvin. Kun kesän aikana olen Espanjan mestaruuskisoissa sekä kestävyysmatkalla että rantasprintissä voittanut lajin kaikkien aikojen menestyneimmän urheilijan Adrian Miramon Quirogan, tiesin, että tänään on mahdollisuudet mihin tahansa, Naukkarinen avasi.

"Tänään nautitaan"

Sisäsoudussa maailmanmestaruuksia voittanut ja maailmanennätyksiä tehtaillut Naukkarinen saavutti nyt 32-vuotiaana ensimmäiset rannikkosoudun arvokisavoittonsa.

– 15 vuotta piti määrätietoisesti soutua harjoitella, että pääsin viimein vesillä arvokisojen korkeimmalle paikalle. Hyvin rakentuu kohti olympialaisia.

Aiempina vuosina suomalainen oli saavuttanut rannikkosoudussa kaksi MM-pronssia ja yhden EM-hopean.

– Tänään nautitaan uran parhaasta päivästä tähän asti.

Naukkarinen lukeutuu ennakolta Suomen olympiatoivoihin Los Angelesissa 2028. Rannikkosoutu nähdään tuolloin ensimmäistä kertaa viiden renkaan kisojen ohjelmassa.

Naukkarinen kilpailee myös jo ennestään olympialaisiin kuuluneessa perinteisessä ratasoudussa.