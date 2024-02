Pitkään odotettu Run DMC -rapyhtyeen jäsenen surmaoikeudenkäynti lähenee loppuaan

Mizell murhattiin ampumalla lokakuussa vuonna 2002 hänen studiollaan Queensissa. Syyttäjien mukaan murhaan johtaneet tapahtumat liittyivät huumekauppaan ja siitä aiheutuneisiin erimielisyyksiin. Syytteessä on kaksi miestä, joista toinen, ampujaksi epäilty, on Mizellin kummipoika.

Syyttäjän loppupuheenvuoron pitänyt liittovaltion apulaisasianajaja Artie McConnell sanoi eilen, että tapaus on hyvin yksinkertainen.

– Tässä on kyse ahneudesta, rahasta ja mustasukkaisuudesta, McConnell sanoi oikeudessa kaksi tuntia kestäneen puheenvuoronsa aikana.

Viimeisen kolmen viikon aikana valamiehistö on kuullut silminnäkijöiksi kerrottuja henkilöitä, perhettä ja viranomaisia. Kaksi avaintodistajaa, joista toista ammuttiin jalkaan murhan yhteydessä Queensissa, eivät tehneet viranomaisten kanssa yhteistyötä pitkään aikaan, koska he pelkäsivät. Nyt he kuitenkin ovat olleet todistajien listalla.