Tuomittu saalistaja tarjosi lastenhoitoapua netissä – epäillään nyt lapsen hyväksikäytöstä ja salakuvaamisesta

Epäillyt rikokset tapahtuivat vuoden 2021 aikana, ja jutun esitutkinta on saatu nyt valmiiksi, poliisi kertoo tiedotteessaan.

– Hän on tarjonnut hoitoapua lapsiperheille internetin lastenhoitosivustoilla. Toiminta on ollut järjestelmällistä, ja epäilty on luonut taitavasti luottamussuhdetta ihmisiin, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jutta Antikainen poliisin tiedotteessa.