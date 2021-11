Tuomioistuin vapauttanut Britney Spearsin isänsä holhouksesta: "Jumalalle kiitos"

Yhdysvalloissa tuomioistuin on kumonnut poptähti Britney Spearsin isän holhousvastuun. Laulajan isä James Spears on vastannut tyttärensä taloudesta ja yksityiselämästä viimeiset 13 vuotta.

Poptähden asianajaja Matthew Rosengart sanoi oikeudessa, että Spearsilla on olemassa turvaverkosto talouttaan ja henkilökohtaista hyvinvointiaan varten. Yhdysvaltalaismedioiden arvioiden mukaan Spearsin omaisuuden arvo on noin 60 miljoonaa dollaria.

Laulajan holhoustapaus on aiheuttanut paljon keskustelua ja hänen puolestaan on järjestetty useita mielenosoituksia.

Laulaja aikoo kertoa myöhemmin tulevaisuuden suunnitelmistaan

Britney Spearsin isä James "Jamie" Spears on vastannut tyttärensä taloudesta ja yksityiselämästä vuodesta 2008 lähtien. Kaksikko kohtasi oikeuskäsittelyn aikana useita kertoja oikeudessa. CNN:n mukaan ratkaisevaksi käänteeksi muodostuivat laulajan kaksi tunteikasta todistajanlausuntoa kesän oikeusistunnoissa.

– Haluan vain elämäni takaisin. Tätä on jatkunut 13 vuotta ja se saa riittää, Spears sanoi kesäkuussa oikeudessa.

Spears on kertonut aikovansa seuraavaksi nauttia elämästään ennen kuin kertoo tulevaisuuden suunnitelmistaan. Hän on kihloissa Sam Asgharin kanssa ja hänellä on kaksi lasta aiemmasta suhteestaan rap-muusikko Kevin Federlinen kanssa.