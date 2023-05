Dokumentti väittää Britney Spearsin olleen väkivaltainen miestään kohtaan – fanit tuohtuivat väitteistä

Puolitoista vuotta sitten laulaja Britney Spearsvapautui isänsä holhouksesta. Nyt TMZ on julkaissut luvattoman dokumentin, Britney Spears: The Price of Freedom. Dokumentin valokeilassa on tähden mielenterveys sekä parisuhdeongelmat. Dokumentti vastaa kysymykseen, onko vapaus ollut hyväksi tähdelle.