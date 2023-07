Tuomas Kyrö kirjoitti kirjan 18-vuotiaana muukalaislegioonaan liittyneestä Aleksista: "Elämänhalu ja kuolemanpelko vaihtavat paikkaa"

Muun muassa Mielensäpahoittaja-kirjasarjasta tuttu kirjailija Tuomas Kyrö kirjoitti kirjan suomalaisen vierastaistelija Aleksi Suomen kokemuksista. Kyrö vieraili Huomenta Suomessa perjantaina 7. heinäkuuta kertomassa kirjan teosta ja keskusteluista Aleksin kanssa. Yllä olevalla videolla kuullaan lisäksi Aleksin itsensä kommentit siitä, millaista on palata sodasta arkeen.

18-vuotiaana muukalaislegioonaan

Oulussa kasvanut Aleksi Suomi liittyi 18-vuotiaana muukalaislegioonaan. Nyt hän on vähän yli kolmekymppinen ja on taistellut muun muassa Ukrainassa, Afghanistanissa ja eräissä Afrikan maissa.

Tätä tarkoittaa "kärähtänyt"

– Todellisuus on niin toisenlaista kuin siviilissä. On turvallisempaa olla rintamalla kuin täällä. Se on paikka, missä osataan toimia.