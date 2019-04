Tuntikausia ulko-ovella lojunut iäkkään naapurinrouvan ateria sai Elinan reagoimaan: "Ei tämä näin voi mennä!"

– Päätin varmistaa, että rouvalla on kaikki hyvin. Naapuri avasi oven ja sanoi, ettei ole kuullut ollenkaan aterian saapumista ja kiitteli huolenpidosta.

Pikkarainen on tehnyt itse kotipalvelutyötä.

Lukuisia kommentteja



Päivitys on kirvoittanut lukuisia kommentteja, joista suurin osa jakaa Pikkaraisen huolen.

Ei todellakaan voi olla nuin,että ohjeistetaan jättämään oven taakse jos ovia ei avata. Jos näin on niin kyllä pitää asiaan puuttua.

Tossa on varmaan tehty joku moka ku tohon jätetty. En usko että menee mistään terveystarkastuksesta läpi rappukäytävään jätetty kuuma tai kylmäkään ruoka.

Itse olen ollut töissä ruokapalvelussa. Meillä ainakin toimittiin niin että ruoka jätettiin ainoastaan silloin oven taakse jos asiakas on ilmoittanut ettei ole kotona kyseisellä hetkellä.

Moni mietti kuitenkin myös sitä, mikä on ruokalähetin vastuu ja miten muulla tavoin tilanteessa, jossa asiakas ei avaa ovea, olisi pitänyt toimia.

Mitäköhän ruokalähetti voi tehä jos pimpottaa ja ovea ei aukasta? Kai se vanhuksillaki on oikeus päättää millon on kotona ja kelle oven aukasee.

Moni vanhus ei avaa ovea.. Tässä on takuulla pimpoteltu ja odoteltu tovi...en tiedä mutta luulen niin. Pitäskö ruokaa jättää kokonaan antamatta? Ruokakuljetuksella ei ole avaimia.

"Selvitämme kyllä, mikä on perustelu tälle toiminnalle"

– Tämä on pöyristyttävää. Tällaista ei ole meillä aiemmin sattunut. En osaa yhtään sanoa, mistä tämä johtuu. Meillä on selkeät toimintaohjeet täällä erilaisiin tilanteisiin, hän sanoo.

– Jos ateriapalvelun tiedossa on, että asiakas ei ole paikan päällä, kun kotiin ollaan tuomassa ateriaa, tulisi ruoka jättää kylmälaukkuun tai asiakkaan jättämään laukkuun oven ulkopuolelle.

Inkalan mukaan osa asiakkaista on puolestaan luovuttanut avaimen ruokapalvelulle. Silloin päästään sisälle, kun on tiedossa, että asiakas ei pääse avaamaan ovea.

– Jos kuitenkin käy niin, että asiakas on kotona, eikä tule avaamaan, niin ohjeistuksemme on, että asiakkaalle pitää soittaa. Jos puhelimeenkaan ei vastata, niin sitten ruvetaan selvittelemään, että mikä se tilanne kotona on.