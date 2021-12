Tuntematon mies ryösti opiskelijanaisen erittäin väkivaltaisesti Vantaalla – poliisi kaipaa kipeästi havaintoja yleisöltä: "Edelleen sysipimeä juttu"

Mies ryösti naiselta käsilaukun, puhelimen ja lompakon ja puukotti häntä sen jälkeen ympäri vartaloa. Nainen sai hyökkäyksessä hengenvaaralliset vammat, mutta hän on nyt päässyt sairaalasta.

– Juttu on edelleen sysipimeä. Emme ole saaneet mitään vihjeitä tekijästä. Ainoastaan se on tiedossa, mitä poliisi on saanut selvitettyä.