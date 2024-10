Tunteet kiehuivat eduskunnan kyselytunnilla – "Vesi ei saa joutua ulkomaisiin käsiin"

– Arvoisa ministeri Essayah, miksi tällainen mahdollisuus vesihuollon osuuksien myynnistä on jätetty tähän luonnokseen ja aiotteko te korjata tämän virheen? Meriluoto kysyi.

– Edustaja Meriluoto ei ymmärrä sitä, että nykytilanne on se, että tällä hetkellä kunta voi halutessaan myydä aivan kaiken kenelle tahansa. Tätä nimenomaisesti hallitus lähtee nyt torppaamaan, Essayah vastasi.

– Meidän tahtotilamme nimenomaan on se, että me haluamme pitää vesihuollon julkisessa omistuksessa. Me emme halua yksityistää sitä tavalla, jota edellinen hallitus oli mahdollistamassa, Essayah tiivisti.