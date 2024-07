Vasemmistoliiton Honkasalo kritisoi voimakkaasti SDP:tä ja RKP:tä: SDP laittoi kaiken peliin, jotta ryhmän enemmistö äänestäisi ihmisoikeuksia vastaan

Eduskunta on aloittanut puolenpäivän aikaan täysistunnon, jossa on tarkoitus äänestää kiistellystä poikkeuslaista.

Noin parikymmentä edustajaa on halunnut käyttää vielä puheenvuoroja. Keskustelu on parhaillaan käynnissä täysistunnossa.

Zyskowicz: "Lain vastustajat eivät ole maanpettureita"

– He eivät ole maanpettureita, he eivät ole Putinin asialla, he eivät ole epäisänmaallisia. On niin paljon hyviä perusteita lain puolesta, että asiattomia perusteita ei pidä käyttää.