Tunnistatko nämä kuolleet naiset? Interpol pyytää yleisön apua

Interpolin mukaan suurin osa näistä naisista on joko murhattu tai kuollut epäilyttävissä tai selittämättömissä olosuhteissa. Osa tapauksista on peräisin vuosikymmenten takaa.

Kuuden eurooppalaisen maan ja Interpolin yhteistyönä rakennettu aloite perustuu 22 kuolleen naisen tunnistamiseksi toukokuussa 2023 käynnistettyyn Identify Me -hankkeeseen . Tämän hankkeen perusteella yleisöltä saatiin noin 1 800 vihjettä. Nyt mukaan on otettu uusia selvittämättömiä tapauksia Belgiasta, Saksasta ja Alankomaista, Ranskasta, Italiasta ja Espanjasta.

Vuonna 1992 kaivosta löytyneen henkilöllisyys vieläkin auki

Naisen uskotaan olleen löydettäessä 30–55-vuotias. Interpolin Identify Me -sivustolla olevien tietojen mukaan naisella oli yllään erottuva t-paita, jonka kuvassa on kaksi surffaria ja kolme palmua sekä teksti: Sun, Surf, Sea. Naisella oli myös tummat ruudulliset shortsit ja beige neuletakki.

Naisen henkilöllisyys on edelleen tuntematon.

31-vuotta vanha tapaus selvisi

Identify Me -hankkeen avulla on saatu selvitettyä jo pitkään tuntemattomina olleiden uhrien henkilöllisyyksiä. Esimerkiksi eräs jopa 31 vuotta vanha tapaus saatiin ratkaistua yleisön vihjeen perusteella. Kahden päivän kuluessa Identify Me -ohjelman ensimmäisen vaiheen käynnistämisestä Walesin Cardiffista kadonneen Rita Robertsin sukulaiset ottivat yhteyttä Interpoliin tunnistettuaan sukulaisensa tatuoinnin uutisoinnista.