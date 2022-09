Tunnettu kadonneiden etsijä Reino Savukoski on kuollut tapaturmaisesti

Savukoski on tullut julkisuudessa tunnetuksi kadonneiden henkilöiden etsijänä. Kadonneita hän on löytänyt yli sata. Savukoski on ollut mukana muun muassa Espoon Nuuksiosta kuolleena vuonna 2015 löydetyn Nela Utkinan sekä Tampereella vuonna 1999 kadonneen Raisa Räisäsen etsinnöissä.