Tulvien uhriluku kasvaa – vihreiden liittokansleriehdokas penää parempaa valmistautumista: "Ihmiset ovat menettäneet kaiken"

– Hätätilanteet, kuten nämä tulvat tai metsäpalot, iskevät usein monessa paikassa yhtä aikaa. Avusta on hyötyä vain, jos kaikki toimivat yhdessä. Tarvitaan taho, joka kerää yhteen kaikki voimat ja kerää helikoptereita tai erikoistarvikkeita joka puolelta Saksaa ja naapurimaista niin nopeasti kuin mahdollista, Baerbock sanoi.

– Tilanne on edelleen erittäin dramaattinen. Ihmiset ovat menettäneet kaiken, ja jotkut ovat yhä kateissa.

Vihreiden Baerbockia on pidetty mielipidetiedustelujen perusteella kristillisdemokraattien (CDU) ehdokkaan Armin Laschetin ykköshaastajana seuraavaksi liittokansleriksi, kun nykyisen liittokanslerin Angela Merkelin seuraajaa ratkotaan syyskuun liittopäivävaaleissa.

Laschet, joka on myös Nordrhein-Westfalenin pääministeri, sanoi tulvien jälkeisen jälleenrakennuksen osavaltiossaan kestävän pitkään.

Hän lupasi pikaista apua tulvan uhreille osavaltiossaan. Laschet myös sanoi, että vastaavien katastrofien estämiseksi tulevaisuudessa on tehtävä kaikki tarvittava. Hän mainitsi esimerkiksi patojen ja tekoaltaiden rakentamisen osaan jokialueista. Laschet korosti myös ilmastonmuutoksen merkitystä tällaisissa katastrofeissa.

Keski-Euroopassa jo yli 190 kuollutta

Saksan tulvissa on kuollut ainakin 160 ihmistä, mikä on suurin määrä maan modernissa historiassa. Kuolonuhreista yli 110 on tullut Rheinland-Pfalzin osavaltiossa.