Tullilta vakava varoitus: Jos tuot näitä tuotteita Virosta, voit syyllistyä rikokseen

Nikotiinin määrä annospussissa on merkitsevä tekijä

– Viime vuonna teimme hieman yli 800 nikotiinivalmisteiden haltuunottoa. Määrä on siis edelleen suuri, kertoo valvontajohtaja Hannu Sinkkonen. Tässä on mukana matkustajien mukanaan tuomien valmisteiden lisäksi myös netistä tilatut.

Lähtökohtaisesti jos tuotteessa on nikotiinia enintään 4 milligrammaa, kyseessä on itsehoitolääke ja jos nikotiinia on yli 4 milligrammaa, kyseessä on reseptilääkevalmiste.