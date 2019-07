Tulli, rajavartijat ja sotilaat liittyivät poliisien rintamaan – vaativat työaikasäädöksen pikaista muutosta: "En keksi tähän muuta syytä kuin rahan"

– Siellähän on tapauksia, joissa on tuomittu, että tämä kaikki on työaikaa kun ollaan menossa sinne operaatioon. Työajalla tarkoitetaan mitä tahansa ajanjaksoa, jonka aikana työntekijä on työnantajan käytettävissä ja suorittaa sitten sitä tehtävää, sanoo Upseeriliiton puheenjohtaja, everstiluutnantti Ville Viita.