Tulli ihmetteli outoa mönjää lasipurkissa – rekan kyydistä löytyneitä ihmisaivoja yritettiin tuoda Yhdysvaltoihin luvatta

– On mahdollista, että tämänkaltaisia asioita kuljetetaan tutkimuskäyttöön, joskus myös elinluovutukseen. Ihmisten ruumiinosia on kuljetettu aiemminkin rajan yli, mutta yleensä niille on hankittu riittävät luvat, rajaviranomainen April Donaghy kommentoi CNN:lle.