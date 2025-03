Tulitauko hyödyttäisi Venäjää enemmän kuin Ukrainaa, sanoo asiantuntija MTV:lle

Tulitauko Ukrainassa toisi Venäjälle hengähdystauon.

Ukrainan sodan tulitauko hyödyttäisi tällä hetkellä enemmän Venäjää kuin Ukrainaa, sanoo Suomen Pankin tutkimuspäällikkö IIkka Korhonen.

– Jos lähiaikoina, tai tämän vuoden puolella syntyisi jonkinlainen tulitauko, niin Venäjän taloutta se hyödyttäisi. Venäjän ei tarvitsi silloin käyttää yhtä paljon rahaa sotilaiden palkkoihin tai liittymisbonuksiin, joilla rintamalle houkutellaan lisää miehiä.

Tulitauko antaisi Venäjälle ja Venäjän taloudelle hengähdystauon. Ukrainalla sen sijaan olisi vaikeuksia saada käyntiin ulkomaisia investointeja, ennen kuin maahan saadaan selkeästi pysyvä ja kestävä rauha, Korhonen sanoo.

Kiinan tuki mahdollistaa

Venäjän talouden kasvu hidastuu tänä vuonna, mutta talouden romahtamista tai edes taantumaa ei ole näköpiirissä, Suomen Pankki ennustaa.

Venäjän talous kasvaa tänä vuonna arviolta kaksi prosenttia, eli enemmän kuin esimerkiksi Suomen talous.

Näin siitä huolimatta, että EU on pyrkinyt pakotteilla heikentämään Venäjän taloutta, ja siten sodankäynnin mahdollisuuksia Ukrainassa.

Keskeinen syy on Kiinan tuki, kertoo Suomen Pankin vanhempi ekonomisti Heli Simola.

Kiina on Venäjän tärkein kauppakumppani ja venäläisen öljyn ostaja.

– Vaikka pakotteilla on ollut vaikutusta, Venäjä on pystynyt valitettavasti pehmentämään pakotteiden vaikutuksia. Yksi tärkeä tekijä on ollut Kiina.

Noin puolet Venäjän tuonnista tulee Kiinasta, ja pakotteiden alaisista tuotteista 70-90 prosenttia tuodaan Kiinasta. Tuotteet ovat joko kiinalaisten valmistamia tai länsimaisten yritysten valmistamia tuotteita, jotka tuodaan Kiinan kautta pakotteiden kiertämiseksi.

Sekä Simola että Korhonen sanovat, että pakotteita tulisi edelleen jatkaa ja kiristää, mutta sotaa niillä ei ratkaista.

– Keskeisiä tekijöitä, joihin pakotteilla voidaan pyrkiä vaikuttamaan ovat Venäjän öljytulot. Valtion budjetista 30 prosenttia tulee öljy- ja kaasutuloista. Toiseksi, Venäjän teknologian saantia pitäisi pyrkiä tehokkaasti estämään kiristämällä Venäjän tuontiin kohdistuvia pakotteita. Mutta pelkästään pakotteet eivät riitä, vaan keskisessä asemassa on muu rahallinen ja aseellinen tuki Ukrainalle, Simola sanoo.



EU:n pakotteet hidastavat Venäjän vuotuista talouskasvua arviolta 1-2 prosenttiyksiköllä pitkän aikavälin ennusteissa, Korhonen arvioi.

– Pakotteilla sotaa ei saada päätökseen, mutta niillä autetaan Ukrainaa vähentämällä Venäjän kykyä käydä sotaa. Talouspakotteita Venäjää vastaa, mutta myös Ukrainan tukemista sekä rahallisesti että sotilasmateriaalilla tulee jatkaa.