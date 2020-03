Tulisiko alkoholin myyntiä rajata poikkeusoloissa? Helsingin sote-johtaja huolissaan: "Tästä voi tulla iso kumuloituva ongelma"

Suomessa vallitsevat poikkeusolot ovat lisänneet alkoholin myyntiä sekä päivittäistavarakaupoissa että Alkoissa. Moni suomalaisperhe on hamstrannut erityisesti hanaviinipakkauksia, väkeviä viinoja ja olutta, mikä sai Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtajan huolestumaan: kuinka suomalaisperheissä voidaan, kun alkoholia on nyt kotona enemmän kuin aikoihin?

– Hyvin moni on lomautettuna, tekee etätöitä, koulut ovat kiinni ja päiväkotilapsiakin on kotona. On huomattava riski siihen, että alkoholin käyttö lisääntyy myös sellaisissa ”normaaliperheissä”, joissa se ei muuten ole ongelma, toteaa toimialajohtaja Juha Jolkkonen.