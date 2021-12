Tulikuuman Roope Hintzin NHL-tilastoissa hämmentävä fakta – vain Leon Draisaitl on pysynyt kyydissä

Sen jälkeen suunta kääntyikin vahvasti nousuun. Viimeisissä kymmenessä pelissä Hintz on jäänyt kerran ilman pisteittä. Ajanjakson aikana on syntynyt komeat kymmenen maalia ja neljä syöttöä. Ainoastaan Edmonton Oilersin supertähti ja maali- sekä pistepörssin kärkinimi Leon Draisaitl on pysynyt mukana samassa maalitahdissa.