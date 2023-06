Tuliko pysäköityä huolimattomasti? Näin paljon parkkisakosta joutuu pulittamaan eri puolilla Suomea

Pysäköinninvalvonnasta annetussa laissa pysäköintivirhemaksun suuruudeksi on määritelty 20 euroa. Sakko on kuitenkin usein huomattavasti korkeampi, sillä kunnat voivat itse säätää korkeammasta pysäköintivirhemaksusta, jos ne katsovat, että se on perusteltua.