Selvitys paljasti porsaanreiän Helsingissä: "Jopa edullisempaa maksaa pysäköintivirhemaksu kuin ennakkoon"

Pysäköintivirhemaksujen suuruus vaihtelee merkittävästi kaupungista riippuen. Toisinaan on jopa edullisempaa maksaa pysäköintivirhemaksu jälkikäteen kuin maksaa pysäköinnistä ennakkoon. Asia selviää suomalaisten pysäköintialan toimijoiden yhdistys SPATY ry:n jäsenyritysten kartoituksesta.

Suomen suurimmissa kaupungeissa kunnallisen pysäköinninvalvonnan pysäköintivirhemaksu vaihtelee haja-asutusalueiden 40 eurosta keskusta-alueiden 80 euroon. Yksityisten yritysten valvontamaksu on pääsääntöisesti 60–80 euroa.

Siinä missä Helsingissä rapsahtaa 80 euron suuruinen pysäköintivirhemaksu keskusta-alueella, naapurikunnassa Espoossa kunnallisen pysäköinninvalvonnan maksu on vain 60 euroa.

SPATY ry:n puheenjohtaja Christian Metsäranta kertoo, että Helsingissä tilanne on nurinkurinen.

Ei korotuksia

Monessa kaupungissa maksut ovat säilyneet vuosikausia samansuuruisina, vaikka inflaatio on vaikuttanut yleisesti useisiin muihin hintoihin.

Toisissa kaupungeissa pysäköintivirhemaksuihin on tehty korotuksia kaupunkien ykkösvyöhykkeillä viime aikoina. Turku nosti maksun 80 euroon syksyllä 2023, Vantaan Tikkurila vuonna 2021 ja Tampere keväällä 2019.

Suurimpien kaupunkien kuten Oulun, Lahden ja Kuopion keskusta-alueilla kunnallinen pysäköintivirhemaksu on 60 euroa. Jyväskylässäkin maksun suuruus on 60 euroa, mutta Jyväskylän haja-asutusalueella maksu tippuu 40 euroon.

Oulussa, Kuopiossa sekä Lahdessa maksu on ydinkeskustan ulkopuolella 50 euroa. Rovaniemellä maksu on 50 euroa ja osassa kaupunginosia 40 euroa. Joensuussa pysäköintivirhemaksu on myös 50 euroa kaupunginosasta riippumatta.