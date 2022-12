Tulihan se sieltä! Tähän tapaan Harry Kane tykitti kuivan kautensa päätökseen Englannin murskavoitossa

Englannin maajoukkueen kapteeni Harry Kane sai kuuden ottelun maalittoman putkensa poikki MM-tasolla, kun Tottenham-hyökkääjä upotti pallon näyttävästi Senegalin verkkoon neljännesvälierän avauspuoliskolla. Kyseessä on Kanen 52. maali 79 ottelussa. Hänen edellään maajoukkuetilastossa on vain Wayne Rooney, joka on iskenyt Englannin paidassa yhden osuman enemmän. Gareth Southgaten miehistö marssi lopulta vakuuttavasti kahdeksan parhaan joukkoon peräti 3–0-voitolla hallitsevasta Afrikan mestarista.