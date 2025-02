Tuleeko 4 Nations -finaalista uusi turpasauna? Kohutapahtumissa selvä viesti: "Heitä risoo se"

NHL:n järjestämä superturnaus 4 Nations Face-Off on huipennustaan vaille valmis. Kanadan ja USA:n revanssiin luotiin alkusarjassa melko jykevät asetelmat, kun tappeluita mätettiin tiskiin urakalla ensimmäisen yhdeksän sekunnin aikana.

Kanada ja USA kohtaavat perjantain vastaisena yönä melko odotetusti huipputurnauksen finaalissa. Alkulohkossa USA oli parempi maalein 3–1, mutta matsista muistetaan tuloksen sijaan alun skandaalimainen episodi.

Heti aloituksesta puhkesi tappelu, ja nyrkkipareja nähtiin kaikkiaan kolme. Myöhemmin kävi ilmi, että yhdysvaltain superveljet Matthew ja Brady Tkachuk olivat sopineet jo etukäteen tiputtavansa hanskat.

MTV:n Kiekkoraadin Karri Kivi, Jani Alkio ja Siim Liivik ottivat kantaa kohuottelun tapahtumiin.

– Jätkät oli sopineet, että mennään. Kaikki osapuolet halusivat tehdä sen. Ketään ei pakotettu. Se on kamppailulaji ja halusivat purkaa vähän höyryjä, Liivik totesi.

– Siinä näki, että hei, sytytetään tää homma liekkiin kertalaakilla, ja sitten aletaan pelaamaan jääkiekkoa, Jani Alkio komppasi.

Kiekkoraati otti kantaa kohutappeluihin. Katso pääkuvan videolta!

Karri Kivi uskoo, että tappelunujakka oli omiaan luomaan asetelmia loppuotteluun.

– Heitä (USA:n pelaajia) risoo se, että Kanada on hallinnut 10 vuotta aikuisten tasolla. Muutama pikkupronssi aikuisten kisoissa. He haluavat siihen muutoksen, koska he uskovat, että ovat parempia pelaajia, se oli se pääviesti, Kivi analysoi.

Four Nations -turnaus järjestetään tänä vuonna ensimmäistä kertaa. Aiemmin kalenterissa on ollut NHL:n perinteinen tähdistöotteluviikonloppu.

Kiekkoraadin yksimielinen näkemys on, että uutuuskonsepti on tervetullut.

– Jotkut puhuivat höntsäturnauksesta. Kaukana siitä. Mitä on suomalaispelaajien kanssa jutellut, niin ovat sanoneet, että taso oli äärimmäisen kova ja oli mahtava pelata, Liivik totesi.

– Tämä oli loistava juuri tähän vaiheeseen. Isoja turnauksia tulossa kahden vuoden välein, Kivi viittaa olympialaisiin ja World Cupiin.

– Ei missään nimessä mikään leikkiturnaus, Alkio paketoi.

Voit katsoa koko Kiekkoraadin alta. Käsittelyssä Leijonien otteet 4 Nations -turnauksessa:

10:49 4 Nations -finaalista uusi nyrkkisauna? Kiekkoraati otti kantaa kohuotteluun