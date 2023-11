Tuija Pehkonen avautuu pikkulapsiarjestaan: "Kaikki langat on kirjaimellisesti tippuneet käsistä"

Juontaja Tuija Pehkonen ja hänen aviomiehensä ex-lumilautailija ja juontaja Eero Ettala saivat toisen lapsensa kesällä 2023. Heillä on entuudestaan syyskuussa 2020 syntynyt poika.

– Olen tottunut porhaltamaan ja menemään vauhdilla eteenpäin. Hoitamaan hommat ja puristamaan asiat kasaan. Tykkään, että kaikki on kunnossa ja langat käsissäni. Ekan lapsen jälkeen piti vähän harjoitella ja höllentää otetta. Kaikki ei ollutkaan enää omissa käsissä ja joku tyyppi ja sen tarpeet meni aina omien juttujeni edelle. Samaan aikaan uutta, hämmentävää, hankalaa ja ihan tosi ihanaa, Pehkonen aloitti kirjoituksensa.

Hän kertoi julkaisussaan, että toinen lapsi on hieman ensimmäistä haastavampi.

– Kaikki langat on kirjaimellisesti tippuneet käsistä. Tämä on jokapäiväistä oppikoulua siitä, että kaikki paikat on vähän rempallaan, asiat puolitiessä ja homma rönsyilee. Kasoja kaikkialla, pyykit pesemättä, puhtaat alusvaatteet loppu, meilit vastaamatta. Asiat unohtuvat mielestä. Siis ihan jokainen juttu, mitä ei laita ylös, häviää päästä, Pehkonen ihmetteli.