Ilona Siekkiseltä sydäntäsärkevä päivitys: "Jäljellä on pelkkä loputon kaipaus ja ikävä"

– Nämä kuvat on nyt kultaakin arvokkaampia. Haluan julkaista näitä ihania odotuskuvia, jotka otettiin muutama viikko sitten, mutta tuntuu niin vaikealta kirjoittaa mitään. Tuntuu, etten löydä tälle kaikelle sanoja. En edes aina vielä ymmärrä, ettei me olla enää fyysisesti yhdessä. Mun sydäntä särkee, että tässä kävi näin, Siekkinen kirjoittaa julkaisussaan.

– Mutta silti olen niin pahoillani. Sinä olisit halunnut päästä isin ja äidin syliin, me odotettiin sinua jo niin kovasti. Nyt jäljellä on pelkkä loputon kaipaus ja ikävä, Siekkinen kirjoittaa.



– Onneksi meistä on kuitenkin yhdessä tällaisia kauniita kuvia. Siellä sinä olit turvassa minun vatsassani. Me kasvettiin ja elettiin yhdessä lähes puoli vuotta. Nyt sinä elät meidän muistoissamme ikuisesti, hän jatkaa.