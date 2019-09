Tuhat pelaajaa hiljentyy – suru-uutinen saavutti Ile Vainion kesken Jukka Virtaselle tärkeän futisturnauksen: "Täällä Jukan henki elää"

– Tiedän, miksi soitat, Vainio vastasi kuultuaan, että puhelimessa on MTV Uutisten toimittaja.

– Suru-uutinen on saavuttanut tämän rockfutis-perheen. Täällä on tuhat pelaajaa. Jukka Virtanen on ollut tämän rockfutistapahtuman suuri henki.