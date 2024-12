Minka Kuustonen tunsi Heikki Silvennoisen koko elämänsä – kertoo koskettavasta lapsuusmuistostaan

Minka Kuustonen tunsi Heikki Silvennoisen koko elämänsä ajan.

Suru-uutinen näyttelijä-muusikko Heikki Silvennoisen kuolemasta tavoitti suomalaiset keskiviikkona puoliltapäivin. Parhaiten Kummeli-sarjasta tunnettu Silvennoinen oli kuollessaan 70-vuotias.

Kuolinuutisen jälkeen moni julkisuudesta tuttu henkilö on sosiaalisessa mediassa muistellut Silvennoista ja kertonut tämän merkityksestä omaan elämäänsä. Yksi heistä on näyttelijä Minka Kuustonen, joka tunsi Silvennoisen koko elämänsä ajan.

Kuustonen kertoi MTV Uutisille Kesäkirja-elokuvan kutsuvierasensi-illassa perjantaina 20. joulukuuta, että hänellä on Silvennoisesta miljoona muistoa.

– Häntä on tullut muisteltua tällä viikolla paljon. Heikki oli läsnä koko elämäni ja on vaikeaa uskoa, ettei häntä enää täällä ole, hän sanoi.

Heikki Silvennoinen kuoli 70 vuoden iässä.

Yksi muistoista sijoittuu aikaan, jolloin Kuustonen oli noin 10-vuotias, ja hän oli Silvennoisen kanssa Kanarialla.

– Heikillä oli Mauno Ahonen -firmakeikka siellä, ja halusin tulla esittämään tytärtä Birgittaa. Olimme yhdessä lakkaamassa hampaitamme vessassa ja kikatimme mahat kippurassa, Kuustonen kertoi.

– Muistoihin Heikistä on liittynyt tosi paljon naurua. Onneksi saa muistella nauraen ja itkien. Ajattelen, että tämä on kollektiivinen asia monelle suomalaiselle, vaikkei häntä olisi tuntenutkaan. Hän on vaikuttanut todella paljon meihin suomalaisiin ja tulee elämään sydämissämme tosi voimakkaasti, hän sanoi.