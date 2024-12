Olli Keskinen menetti Heikki Silvennoisessa esikuvan ja "isoveljen"

Muusikko ja koomikko Heikki Silvennoisen ystävä ja Kummeli-kollega Olli Keskinen sanoo maailman menettäneen suurisydämisen ihmisen.

– Rakas Heikki Silvennoinen on nukkunut pois. Ikävä ja suru on suuri. Lepää rauhassa ystävä, Kummeli-ryhmä kirjoitti Instagram-päivityksessään.

Kummeli-kollega ja Silvennoisen pitkäaikainen ystävä Olli Keskinen kertoo MTV Uutiset Liven haastattelussa samasta surusta.

– Juttelin Kahilaisen Timon kanssa äsken ja todettiin vain yhdessä, että suuri ystävä ja voi sanoa, että suuri ihminenkin on poissa. Ja ihminen, jolla on ollut valtava vaikutus meidän elämämme ja monen muunkin elämään. Tämä on surun aikaa, Keskinen kertoo.

Keskisen mukaan Silvennoisen kuolema ei tullut Kummelin jäsenille yllätyksenä.

– On tiedetty tosiasiat, että Hessulla on terveyden kanssa isoja asioita käsiteltävänä ja rankkoja hoitoja. Ja vaikka Heikki on luonteeltaan vanha kunnon jäärä ja sitkeä kuin mikä, hänen elimistönsä on ollut todella kovalla koetuksella viime vuodet.

"Suurisydäminen ihminen"

Keskinen kuvaa ystäväänsä suurisydämiseksi ihmiseksi.

– Hessu oli poikkeuksellinen lahjakkuus omassa työssään, mutta ennen kaikkea minulle Hessu jää mieleen ihmisenä, jolla suuri sydän ja avara katse.

– Hyvin lämmin ja hyvin ystävällinen ihminen. Hessun ystävällisyys ihan pienissä käytöstavoissa ja huomionosoituksissa on jotain sellaista, mistä itse voi ottaa oppia.

Keskinen kertoo Silvennoisen olleen hänelle myös isovelihahmo ja esikuva.

– Hän oli minua 12 vuotta vanhempi, eli olihan siinä aina sellainen isoveli-pikkuveli-asetelma.

Silvennoinen jättää Keskisen mukaan suuren perinnön suomalaiseen viihde-, musiikki- ja kulttuurimaailmaan.

– Timo [Kahilainen] totesi minulle, että Hessu sai elää pitkän elämän ja tehdä paljon ja moneen kertaan, eli kyllä perintö aikamoinen on. Joiltain osin se on ihan ylittämätöntä, mitä hän on tehnyt. Ainutlaatuinen perintö, se on ihan selvä.

Keskinen arvelee, että hänellä itsellään pahin tunnemyrsky ystävän menetyksestä on muun muassa haastatteluihin vastaamisen takia vielä edessä.

– Puheluiden välissä katselen taivaalle ja mietin, missä hän on.

14:07

