Tuhansia kerääntyi juhlimaan Huuhkajien voittoa Helsingin Kauppatorille

Helsingin kaupunki kertoi jo aiemmin viikolla tiedotteessaan, että Havis Amanda suojataan mahdollisten juhlintojen ajaksi. Tiedotteessa kerrottiin, että suihkulähteen ympärille pysytetään aidat. Kaupunki korosti, että Havis Amandan päälle kiipeäminen on kielletty, sillä patsas on hauras. Kyse on yli satavuotiaan patsaan suojaamisesta ja juhlijoiden turvallisuudesta.