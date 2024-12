Tuhannet työntekijät ovat menneet lakkoon Volkswagenin tehtailla Saksassa. Volkswagen on syyskuussa ilmoittanut, että se harkitsee joidenkin tehtaiden sulkemista Saksassa.

Työntekijöitä edustava ammattiliitto IG Metall järjesti varoituslakon vastustaakseen suunnitelmia. Liiton mukaan lakko pysäyttää kaiken tuotannon tehtailla.

Volkswagen-konserni työllistää Saksassa noin 120 000 ihmistä. Se valmistaa Saksassa ja muualla yhteensä kymmentä eri automerkkiä.

Siirtymä sähköautoihin takkuaa

Autojätti on ajautunut vaikeuksiin, kun sen siirtymä kohti sähköautoja on edennyt takkuisesti ja myynti on laskenut. Samalla tuotantokustannukset kotimaassa ovat korkeat verrattuna muihin tuotantomaihin.

Yhtiön liikevoitto laski vuoden kolmannella neljänneksellä kaksi kolmannesta vuodentakaiseen verrattuna ja oli 1,64 miljardia euroa.

Zwickaun tehtaan luona järjestetyssä mielenosoituksessa Volkswagenin työpaikkaneuvoston puheenjohtaja Daniela Cavallo syytti yhtiötä yrityksestä romuttaa Saksan asema teollisuusvaltiona ja ryöstää työntekijöiltä heidän oikeutensa.

IG Metall kampanjoi yhtiön kaavailemia säästötoimia vastaan alkuvaiheessa lyhyillä työnseisauksilla. Liiton mukaan työnantaja tavoittelee kymmenien tuhansien työpaikkojen vähennyksiä ja kymmenen prosentin palkanalennuksia jäljelle jääville työntekijöille.

