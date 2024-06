Valmistujaisiin voi upota tuhansia euroja – Oliver, Juho ja Sulo paljastavat omat juhlabudjettinsa

Kuohuvat haettu Virosta

Valmistujaisjuhlia Oliverin perheessä vietetään kahdessa osassa. Tampereella järjestetään pienimuotoinen cocktail-tilaisuus ystäville ja opettajille, ja suurempi juhla pidetään kotikaupungissa Somerolla sukulaisten ja ystävien kesken. Juhlien kokonaisbudjetti on noin 2000 euroa, ja juhlat on suunniteltu Oliverin toiveiden mukaisesti. Esimerkiksi punaista lihaa ei ole tarjolla, ja vieraat saavat koota omat poke bowl -annoksensa.

– Välivuosi on tilaisuus tehdä asioita, joita ei kenties pääse koskaan tulevaisuudessa tekemään ja kokemaan. Voisin vaikka mennä kansanopistoon tai au pairiksi Japaniin. Maailma on auki ja täynnä huikeita mahdollisuuksia!

Juhlat sisätiloissa ja itsetehdyin tarjoiluin

Juho on jo aloittanut taksinkuljettajaksi valmistavat kurssit ja suunnittelee menevänsä tammikuussa armeijaan. Valmistujaisjuhlat pidetään perheen ja lähisukulaisten kesken, ja budjetti on noin 900 euroa. Tarjolla on itse tehtyjä herkkuja, kuten täytekakkuja, juustokakkuja ja voileipäkakkuja. Juhlat pidetään pääasiassa sisätiloissa, joten sääolosuhteet eivät vaikuta merkittävästi juhlan kulkuun.

Riittävästi kylmiä juomia kuumana kesäpäivänä

Kaarre lähtee heinäkuussa Puolustusvoimiin, mutta ennen sitä hän juhlistaa valmistumistaan kotona sukulaisten kanssa. Juhlien budjetti on noin 1200 euroa, ja tarjolla on muun muassa tilattua kakkua ja itse tehtyjä leivonnaisia. Juhliin on kutsuttu noin 35 vierasta, ja juhlien järjestelyissä on otettu huomioon muun muassa kylmien juomien riittävyys kuumana kesäpäivänä.