Tuhannet marokkolaisnaiset ovat nousset barrikadeille: "Harrastamme avioliiton ulkopuolista seksiä"

Marokossa on osoitettu mieltä maan tiukkojen avioliiton ulkopuolista seksiä koskevien lakien ja aborttilain vuoksi, kertoo The Independent. Mielenosoitusten keulakuvaksi on noussut toimittaja Hajar Raissouni, joka on pidätetty syytettynä avioliiton ulkopuolisen seksin harjoittamisesta ja abortin teettämisestä.