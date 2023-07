TTK-tanssija Sami Helenius haluaisi nähdä tanssiparketilla Maikkarin uutisankkurin: "Maija on aina niin tyylikäs"

Tanssija Sami Heleniuksella lähtee tulevana syksynä jo yhdestoista Tanssii Tähtien Kanssa -kausi. Helenius myöntää, että vuosien varrelle mahtuu paljon yksimuistoisia hetkiä, mutta erityisesti yksi on jäänyt mieleen: vuosi 2020, kun hän voitti ohjelman yhdessä Virpi Sarasvuon kanssa.

Heleniuksen vaimo Jutta Helenius on ihastuttanut myös TTK-tähtiopettajana, mutta tänä vuonna häntä ei parketilla nähdä. Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelma on kuitenkin vahvasti läsnä parin kotona.

– Aika paljon me niistä keskustellaan. Sitten kun jompikumpi tai välillä molemmat ollaan oltu siinä kuplassa, niin kyllähän TTK:n ympärillä elämä pyörii. Mulla on oma manageri kotona, niin on ihan hyvä, Helenius naureskelee.