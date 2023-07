Katri Mäkinen löysi rakkauden TTK-parketilta – tanssijalla oli yksi periaate

Tanssija Katri Mäkisellä alkaa tulevana syksynä yhdeksäs Tanssii Tähtien Kanssa -kausi. Hän on voittanut vuosien aikana ohjelman kaksi kertaa, Pete Parkkosen kanssa vuonna 2014 ja Edis Tatlin kanssa vuonna 2018.

– Tietysti sieltä on saanut paljon hyviä ystäviä ja muutenkin elämän varrelle ihmisiä, paljon mahtuu ikimuistoisia hetkiä.

– Mehän olimme tosi pitkään ystäviä. Minun periaatteeni on se, että tehdään työt työnä ja jos elämä vie tuo proggiksen jälkeen jotenkin eteenpäin, niin antaa sen tapahtua luonnollisesti.

– Me olimme tiiviisti TTK:ssa tekemisissä ja tosi hyviä ystäviä sen jälkeen pitkään, sitten elämä vei.

– Kokemusta on tullut näiden vuosien aikana, niin sehän oli ihana haaste. Opettajana meidän pitää nähdä kaikki oppilaat just sellaisina kuin he ovat, niin ei siinä ollut sillä tavalla haastetta. Ei se ole kuin mennä ja tehdä parhaansa. Se meni oikein kivasti.