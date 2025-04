Pia Penttala ripittää Supernanny Suomi -perhettä: "Täällä on kotikiusaamista"

Supernanny Suomi -ohjelman kuudennessa jaksossa perheen vanhimmat tytöt, Janika ja Jemilia, tappelevat tämän tästä.

Salolainen uusperhe halusi mukaan Supernanny Suomi -ohjelman viidennelle kaudelle, koska uusperhekuvioon oli ilmaantunut ongelmia. Kiialla ja Henrillä on kaksi yhteistä lasta, 2-vuotias Julius ja 11-kuinen Jeela, sekä molemmilla omat tyttäret aiemmista suhteistaan. Henrin 8-vuotiaalla Janika-tyttärellä ja Kiian 7-vuotiaalla Jemilia-tyttärellä on huonot välit, eikä riidoilta vältytä.

Supernanny Pia Penttala ottaa kuudennessa jaksossa perheen vanhemmat ja vanhimmat lapset puhutteluun.

– Teidän perheenne haastekohta on se, että teillä on paljon riitoja keskenään, Penttala sanoo Janikalle ja Jemilialle.

Hän korostaa, ettei kuitenkaan moiti tyttöjä, vaan hänellä on asiasta iso huoli. Penttala sanoo tytöille, ettei ole merkitystä, kuka on kenenkin biologinen vanhempi, vaan kodissa olevat aikuiset määräävät, ja lapset tottelevat.

– Se on se lähtökohta. Nyt tulee niin paljon riitoja, jotka kärjistyvät huutamiseksi, paiskomiseksi, potkimiseksi ja tukasta vetämiseksi. Se ei ole mahdollista. Olette koululaisia, ja koulussa on puhuttu paljon koulukiusaamisesta. Olen sitä mieltä, että täällä kotona on kotikiusaamista, Penttala sanoo tiukasti.

– Omassa kodissa pitää kaikilla olla turvallinen ja hyvä olo. Omassa kodissa saa olla vihainen, surullinen, saa itkeä, huutaa, nauraa ja rakastaa. Mutta täällä ei voi ketään kiusata, valehdella tai olla epäreilu. Eikä varsinkaan aikuisten selän takana tehdä toisin, miten teille on opetettu, Penttala jatkaa.

