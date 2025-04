Vanhimpien tyttärien välit hiersivät uusperhearkea – nämä säännöt ovat edelleen käytössä Supernanny Suomi -perheessä

Kiian ja Henrin uusperheessä kohdattiin haasteita, kun perheen vanhimmat tyttäret Janika ja Jemilia eivät aina tulleet toimeen. Tätä nykyä perheen arki on vaihtelevaa, mutta tasapainoisempaa kuin aiemmin.

Salolainen uusperhe halusi mukaan Supernanny Suomi -ohjelman viidennelle kaudelle, koska uusperhekuvioon oli ilmaantunut ongelmia. Kiialla ja Henrillä on kaksi yhteistä lasta, tätä nykyä 4-vuotias Julius ja 2-vuotias Jeela, sekä molemmilla omat tyttäret aiemmista suhteistaan. Henrin 10-vuotiaalla Janika-tyttärellä ja Kiian 9-vuotiaalla Jemilia-tyttärellä oli ohjelman kuvausten aikaan huonot välit.

– Toivoimme, että tyttöjen välinen riitely vähentyisi eikä olisi mitään tappelun tynkää, kuten ohjelmassakin näkyy, Kiia kertoi MTV Uutisille.

Kuvauksista on aikaa nyt noin kaksi vuotta. Perheen arki on tätä nykyä vaihtelevaa, mutta on mennyt selkeästi parempaan suuntaan Supernanny Pia Penttalan käynnin jälkeen.

– Tytöt eivät ole enää juurikaan riidelleet, Henri kertoi.

– Ei ole enää sellaisia tappeluita, mitä oli ennen kuin ohjelmaa kuvattiin, Kiia jatkoi.

Janika (vas.) ja Jemilia eivät enää tappele samalla tavalla kuin ohjelman kuvausten aikaan.

Jaksossa näkyy, miten Jemilian on vaikeaa olla yksin eikä hän haluaisi rauhoittua leikin tai muun tekemisen pariin ilman Janikaa.

– Se on vaihtelevaa, mutta minun mielestäni Jemilia pärjää tätä nykyä jo paremmin yksin. Se on ihan päiväkohtainen juttu, miten hän pärjäilee, Kiia kertoi.

Tätä nykyä perheen arkin tuntuu kaikilta osin tasapainoisemmalta.

– Tytöilläkin alkaa olla selkeät rutiinit jo löytyneet tässä kohtaa. Ei ole periaatteessa enää sellaista hetkeä, että heillä olisi tylsää. He löytävät tekemistä ihan toisella tavalla kuin ennen, Henri lisäsi.

Vanhemmat pitävät ohjelmaan osallistumista mahtavana kokemuksena. Heidän kotonaan oli hyvä tiimi, joka sai jopa Kiian pään kääntymään, kun hän oli perumassa koko homman.

– Jännitti niin kovasti, ja ajattelin, että tämä on käsikirjoitettua höpönpöppöä. Mutta, kun se ei sitä ollut, niin tuli fiilis, että pystymme tekemään tämän. Totta kai edelleen pelottaa ja jännittää, kun jakso tulee nyt kaikkien nähtäville, että miten ihmiset siihen reagoivat, Kiia pohti.

Ensimmäiset pari tuntia lapset reagoivat kameroihin, mutta sen jälkeen tunnelma vapautui ja palautui entiselleen.

Piian säännöissä oli määrätty Janikalle ja Jemilialle tehtäväksi kotitöitä, ja se sääntö on perheellä edelleen käytössä ja sitä muokataan aina tarpeen tullen, jopa viikoittain, uudella tavalla.

Pia Penttalan luomia sääntöjä hyödynnetään edelleen Kiian ja Henrin perheessä.

Lisäksi säännöissä oli, että tytöillä on tunti omaa aikaa päivittäin. Nykyisin tytöt ovat sen verran omilla kavereillaan, ettei aikaa omissa huoneissa aina edes tarvita.

Henrin mielestä Piia on lempeä ja helposti lähestyttävä ammattilainen.

– Ei tarvinnut peitellä omaa olemustaan millään tavalla, kun hänen kanssaan pystyi olemaan hyvin luontevasti, Henri muisteli.

– Jäi erityisesti mieleen, kun Pia kehui, miten lehmänhermot minulla on, Kiia naureskeli.

Henri toivoo erityisesti, että Pian neuvoista ja kokemuksesta on apua tulevaisuudessa etenkin perheen pienempien kasvaessa.

– Osattaisiin välttää virheitä sitten heidän kanssaan, ettei heille tulisi samanlaista vääntämistä, kun vanhemmilla sisaruksilla, Henri sanoi.

– Kuka ikinä onkaan vastaavassa tilanteessa, niin ei ainakaan epäröisi lähteä pyytämään apua. Tilanne ei ainakaan voi pahemmaksi siitä enää mennä, Henri kannusti muitakin hakemaan ohjelmaan mukaan.

Pia Penttalan mukaan perheessä esiintyi kotikiusaamista. Katso lisää yllä olevalta videolta.