Tšernobylistä löydetyt sienet syövät säteilyä ydinreaktorista – voisivat toimia säteilysuojana myös avaruudessa

Yksi Kansainvälisen ISS-avaruusaseman astronauttien suurimmista huolenaiheista on miten suojata itseään haitalliselta avaruussäteilyltä, jolle altistuminen voi muodostaa merkittäviä terveysriskejä. Perinteisesti suojakilpiä säteilyä vastaan on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja muista materiaaleista, mutta niiden kuljettaminen maasta on vaikeaa ja kallista.