TS: Yhdistys antoi Li Anderssonille suuren vaalilahjoituksen – sitten yhdistyspomon tytär valittiin puoluetoveri Pekosen valtiosihteeriksi

Turun Sanomat kysyi sekä Anderssonilta että Pekoselta, että eikö se saata näyttää ulospäin vastasuoritukselta, jos ensin on annettu kampanjalahjoitus ja sen jälkeen lahjoituksen antajan tytär on nimitetty valtiosihteeriksi.

– Henkilö on opiskellut yliopistossa pääaineenaan sosiaalipolitiikkaa ja tehnyt gradunsa työeläkejärjestelmän toimivuudesta työn muutoksessa. Hän on työskennellyt työeläkeyhtiö Ilmarisella sekä Puuliitossa ja Teollisuusliitossa vastuualueena sosiaalipoliittiset kysymykset. Hän on myös työskennellyt opetus- ja kulttuuriministeriössä valtionapujen parissa. Puolueessa on toiminut mm. puoluehallituksen jäsenenä, vasemmistonaisten puheenjohtajana, vasemmistoliiton Uudenmaan piirin puheenjohtajana, Euroopan vasemmistopuolueen hallituksessa, Arhinmäki listaa.