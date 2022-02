Entinen pääministeri Esko Aho lopettaa työskentelyn venäläisen Sberbankin hallituksessa – näin perustelee ratkaisuaan

Suomen pääministerinä vuosina 1991–1995 toiminut Aho on istunut Venäjän valtion puoliksi omistaman Sberbankin hallituksessa vuodesta 2016.

– Mutta on selvää, että kun kysymyksessä on nyt sotaa käyvä maa, sen valtion puoliksi omistaman pankin hallinnossa työskentely on mahdotonta.