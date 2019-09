Trumpin virkarikossyytteen viimeinen niitti oli yllätys – Salonius-Pasternak: "Epäilen, että jotain hyvin selvää on taustalla"

– Osa demokraateista, ihan poliitikoista ja demokraattien tukijoista, on vaatinut tätä jo hyvin pitkään, Pasternak kommentoi.

Trumpin on väitetty puhelinkeskustelussa painostaneen Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskyitä tutkimaan demokraattien presidenttiehdokkuutta tavoittelevan Joe Bidenin ja tämän pojan toimia.



Salonius-Pasternakin mukaan on yllättävää, että viimeinen niitti tutkinnalle tulee juuri ulkopolitiikan saralta.



– On yllättävää, että se lähti käyntiin ulkopolitiikasta ja Ukrainasta, eikä liudasta sisäpoliitiisista ongelmista ja mahdollisesti rikoksista.