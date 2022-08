Trumpin tukijat raivostuivat FBI:n ratsiasta – "Huolestuttavia viestejä, että nyt on sisällissodan aika"

– He ovat olleet hyvin vihaisia. Äärioikeistolaisten ja sosiaalisen median kommentaattorien riveistä on kuultu paljon hyvin huolestuttavia, väkivaltaisia viestejä, että nyt on sisällissodan aika ja nyt tyrannia on saavuttanut sellaisen tason, että on aika tarttua aseisiin, kommentoi MTV:n Uutisaamussa vieraillut Ulkopoliittisen instituutin tutkija Maria Lindén.